Мостовой прокомментировал уход Бонгонда из «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о решении клуба не продлевать контракт с Тео Бонгонда.

«Чем-то он запомнился. Вроде несколько ярких моментов у него было. Но с такой текучкой, которая происходит в «Спартаке» и других командах иногда просто забываешь обо всех. Вроде несколько ярких моментов у него было.

Мне запомнился Халк, Малком и Промес, а Бонгонда приехал и уехал. Не сложилось», – сказал Мостовой.