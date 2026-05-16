Мостовой прокомментировал уход Бонгонда из «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о решении клуба не продлевать контракт с Тео Бонгонда.
«Чем-то он запомнился. Вроде несколько ярких моментов у него было. Но с такой текучкой, которая происходит в «Спартаке» и других командах иногда просто забываешь обо всех. Вроде несколько ярких моментов у него было.
Мне запомнился Халк, Малком и Промес, а Бонгонда приехал и уехал. Не сложилось», – сказал Мостовой.
- «Спартак» купил Бонгонда у «Кадиса» в 2023 году за 7,5 миллиона евро.
- За три сезона он забил 16 голов и сделал 6 ассистов в 75 матчах.
- У «Спартака» в сезоне осталось два матча.
Источник: «Спорт-Экспресс»