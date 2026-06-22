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Перечислены игроки ЦСКА, от которых нужно избавиться

22 июня, 14:55
7

Издание «МЯЧ RU» распределило всех игроков ЦСКА по значимости.

Аналитики выявили шесть футболистов, от которых следует избавиться. Их назвали обузой для клуба.

  • 39-летний тренер Дмитрий Игдисамов возглавил армейцев 4 мая вместо уволенного Фабио Челестини. Сначала Игдисамов был врио, а затем его назначили как постоянного тренера.
  • При нем команда проиграла «Спартаку» (0:1) в кубковом дерби, а также победила «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ.
  • С Игдисамовым заключили контракт по схеме «2+2».
  • Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля. ЦСКА не становился чемпионом с 2016 года, когда команду тренировал Леонид Слуцкий.
  • До старта сезона ЦСКА проведет серию товарищеских матчей.

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Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мусаев Тамерлан Рейс Матеус Виктор Жоао Воронов Максим Гонду Лусиано Попович Матия
Комментарии (7)
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ScarlettOgusania
1782130692
"тир-лист" как тонкий намек, что "обузу" можно отдать в снайперский взвод в расход..?🤣
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Mirak92
1782132351
Мойзес норм?) гоните? он хоть и вспыльчивый. Но он по манере как Филип Лам. Без него фланг попросту перестает атаковать. Рейс тоже шлак. Баринов тоже мусор. Кармо туда же. Козлов еще возможно покажет. Данилов тоже молодчик. Круг и Кисляк согласен. Сюда же и Мойзеса
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Император 1
1782134924
По-моему, Поповича и Воронова можно оставить, а вот Акинфеева, Кармо, Баринова, Рейса и Гайича— выкинуть.
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...уефан
1782135832
...и не западло, спортивному изданию, такие вбросы делать?...
Ответить
Skull_Boy
1782137894
Мусаева и монаха оставить, а мешка Облякова сбагрить
Ответить
19Дмитрий96
1782156302
Зачем вы обозвали двух человек козлами?
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Пустырниковая Долина
1782285618
Акинфеев и Баринов точно на выход
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