Перечислены игроки ЦСКА, от которых нужно избавиться

Издание «МЯЧ RU» распределило всех игроков ЦСКА по значимости.
Аналитики выявили шесть футболистов, от которых следует избавиться. Их назвали обузой для клуба.
- 39-летний тренер Дмитрий Игдисамов возглавил армейцев 4 мая вместо уволенного Фабио Челестини. Сначала Игдисамов был врио, а затем его назначили как постоянного тренера.
- При нем команда проиграла «Спартаку» (0:1) в кубковом дерби, а также победила «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ.
- С Игдисамовым заключили контракт по схеме «2+2».
- Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля. ЦСКА не становился чемпионом с 2016 года, когда команду тренировал Леонид Слуцкий.
- До старта сезона ЦСКА проведет серию товарищеских матчей.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»