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РПЛ 2026/2027
Команды
ЦСКА
Жоао Виктор
€ 3 млн
Жоао Виктор
ЦСКА
17 июля 1998 (28), Бауру
#4 | Защитник
190 см
Бразилия
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Трансферы
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
5 сентября
22
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
18 августа
6
Фото
Перечислены игроки ЦСКА, от которых нужно избавиться
22 июня
7
Три футболиста ЦСКА попали в базу «Миротворца»
12 июня
8
Бубнов оценил потасовку двух игроков ЦСКА
13 мая
1
Лукин высказался о потасовке двух игроков ЦСКА
12 мая
Пономарев отреагировал на потасовку двух игроков ЦСКА
12 мая
5
Игрок ЦСКА объяснил, почему едва не подрался с партнером
11 мая
В ЦСКА прокомментировали потасовку своих игроков
11 мая
3
Фото
Футболисты ЦСКА едва не подрались в матче с «Пари НН»
11 мая
11
Фото
Символическая сборная 27-го тура РПЛ по версии Радимова
28 апреля
4
Фото
Пять игроков ЦСКА – в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ
25 марта
3
Фото
Кордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
17 марта
39
Гурцкая призвал ЦСКА избавиться от летнего новичка: «Чем быстрее, тем лучше»
11 февраля
7
Защитник ЦСКА отреагировал на поражение от самаркандского «Динамо»
25 января
1
Виктор определился с будущим в ЦСКА
2025.12.23 18:06
2
Газзаев – о летнем новичке ЦСКА: «Совсем не убедил»
2025.12.15 14:28
3
Бубнов составил сборную легионеров РПЛ для матча с Россией
2025.11.14 15:26
2
Символическая сборная первого круга РПЛ от Бубнова
2025.11.14 10:03
6
Защитник ЦСКА Виктор определил свои сильнейшие игровые качества
2025.10.08 18:44
5
Дивеев ответил, в чем Жоао Виктор сильнее Роши
2025.10.03 21:57
Жоао Виктор рассказал, почему не перешел в ЦСКА в 2023 году
2025.09.15 22:10
Челестини оценил дебют новичков ЦСКА
2025.08.24 23:32
Жоао Виктор объяснил, почему выбрал ЦСКА
2025.08.20 14:14
2
В ЦСКА восторг от новичка Виктора: «РПЛ получила очень крутого футболиста»
2025.08.20 11:54
4
Фото
ЦСКА купил бразильского защитника за 5 миллионов
2025.08.20 09:51
7
В ЦСКА ответили на вопросы об интересе к Белтрану, ди Лусиано и Жоао Виктору
2025.08.18 10:00
Новичок ЦСКА Виктор назвал экс-игрока команды, которым восхищается: «Он мой друг»
2025.08.16 11:42
4
Новичок ЦСКА в пятницу прилетит в Москву: «Сделка готова»
2025.08.13 21:35
4
ЦСКА купит бразильского защитника: подробности
2025.08.13 17:35
3
1
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Главные новости
«Зенит» столкнулся с большими трудностями на бразильском рынке
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Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
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Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
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Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
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Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
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У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
25
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
2
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
5
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