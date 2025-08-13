ЦСКА купит бразильского защитника: подробности

Центральный защитник «Васко да Гамы» Жоао Виктор продолжит карьеру в России.
Переговоры о его трансфере в ЦСКА находятся на завершающей стадии.
Бразильский клуб уже принял предложение. Сообщалось, что сумма сделки может составить 4,5 миллиона евро.
- Виктор играл в Европе за «Бенфику» и «Нант».
- Рыночная стоимость 27-летнего бразильца – 5 млн евро.
- В составе «Васко да Гамы» он оформил 3+3 в 75 матчах.
- ЦСКА ищет замену для Виллиана Роши, ушедшего в «Аль-Джазиру».
Источник: твиттер журналиста Вене Касагранде