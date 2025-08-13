ЦСКА купит бразильского защитника: подробности

Центральный защитник «Васко да Гамы» Жоао Виктор продолжит карьеру в России.

Переговоры о его трансфере в ЦСКА находятся на завершающей стадии.

Бразильский клуб уже принял предложение. Сообщалось, что сумма сделки может составить 4,5 миллиона евро.