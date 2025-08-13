Введите ваш ник на сайте
ЦСКА купит бразильского защитника: подробности

Сегодня, 17:35
2

Центральный защитник «Васко да Гамы» Жоао Виктор продолжит карьеру в России.

Переговоры о его трансфере в ЦСКА находятся на завершающей стадии.

Бразильский клуб уже принял предложение. Сообщалось, что сумма сделки может составить 4,5 миллиона евро.

  • Виктор играл в Европе за «Бенфику» и «Нант».
  • Рыночная стоимость 27-летнего бразильца – 5 млн евро.
  • В составе «Васко да Гамы» он оформил 3+3 в 75 матчах.
  • ЦСКА ищет замену для Виллиана Роши, ушедшего в «Аль-Джазиру».

Дивеев ответил, есть ли у него хроническая травма
Заявление Торопа об ошибке в кубковом матче с «Акроном» 3
Сотрудник ЦСКА пытался продать медаль Кубка России
Источник: твиттер журналиста Вене Касагранде
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Васко да Гама ЦСКА Виктор Жоао
Комментарии (2)
Дубина
1755096071
О и тут педро!!!
Ответить
Mirak92
1755096563
Вы и завтра эту новость опубликуете? Или деменция? Трижды запостили
Ответить
