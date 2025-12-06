Символическая сборная РПЛ всех времен

«Советский спорт» составил символическую сборную РПЛ всех времен.
«За прошедшие годы Премьер-лига собрала фантастическую коллекцию выдающихся футболистов, и вот наше доказательство – символическая сборная РПЛ со дня основания по сей день.
В команду попали 11 игроков, чьи достижения стали частью истории российского футбола», – написали составители.
Вратарь: Игорь Акинфеев.
Защитники: Александр Анюков, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Дуглас Сантос.
Полузащитники: Халк, Сергей Семак, Дмитрий Лоськов, Юрий Жирков.
Нападающие: Андрей Аршавин, Артем Дзюба.
Источник: «Советский спорт»