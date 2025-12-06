Введите ваш ник на сайте
Символическая сборная РПЛ всех времен

Вчера, 10:10
38

«Советский спорт» составил символическую сборную РПЛ всех времен.

«За прошедшие годы Премьер-лига собрала фантастическую коллекцию выдающихся футболистов, и вот наше доказательство – символическая сборная РПЛ со дня основания по сей день.

В команду попали 11 игроков, чьи достижения стали частью истории российского футбола», – написали составители.

Вратарь: Игорь Акинфеев.

Защитники: Александр Анюков, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Дуглас Сантос.

Полузащитники: Халк, Сергей Семак, Дмитрий Лоськов, Юрий Жирков.

Нападающие: Андрей Аршавин, Артем Дзюба.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (38)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Benifacto
1765012424
а как же Роберто Карлос и Это`О
Ответить
Бригадный
1765012797
В РПЛ (конкретно в Зените) играл один из лучших защитников мирового футбола Иванович. Странно что его нет в списке.
Ответить
subbotaspartak
1765013297
По Кинфею вопросов нет. Остальным привет.
Ответить
Вальдемар Запашный
1765014286
Семак Алексу в подмётки не годится.
Ответить
Спартач80
1765014813
Ахахахахахаха
Ответить
Чугунный скороход
1765018301
Что за хрень ? Где Алекс из Спартака ,Вагнер ,Карвальо ?
Ответить
Play
1765018934
Вагнер, Керж, Павлюченко, да даже Погребняк были на голову сильнее специалиста по Тамбовам и Мордовиям.
Ответить
шахта Заполярная
1765019009
Миллер с медведем составляли на базе у коней
Ответить
Бомбардир ЛФЛ
1765019437
очень спорно. Вагнер, Карвальо, Это"О, Денисов,Иванович, Шкртел, Виллиан,Карлос, Маурисио, и этот список можно продолжать. А из их списка разве что Акинфеев, Халк и Аршавин
Ответить
АлексМак
1765023460
Денисова с Кержаковым только забыли, остальное нормально
Ответить
