Символическая сборная РПЛ всех времен

«Советский спорт» составил символическую сборную РПЛ всех времен.

«За прошедшие годы Премьер-лига собрала фантастическую коллекцию выдающихся футболистов, и вот наше доказательство – символическая сборная РПЛ со дня основания по сей день.

В команду попали 11 игроков, чьи достижения стали частью истории российского футбола», – написали составители.

Вратарь: Игорь Акинфеев.

Защитники: Александр Анюков, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Дуглас Сантос.

Полузащитники: Халк, Сергей Семак, Дмитрий Лоськов, Юрий Жирков.

Нападающие: Андрей Аршавин, Артем Дзюба.