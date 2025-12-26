Жирков назвал лучших игроков 2025 года в России

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков выделил лучших футболистов России в 2025 году.
«Лучшие игроки этого года? Все те же: ребята из «Краснодара», ЦСКА и «Зенита» выделяются. Лучшими назову Кордобу, Глушенкова, Кисляка, Сперцяна и Батракова
Лучший тренер этого года – Мусаев. Он сделал чемпионскую команду, поэтому и лучший», – сказал Жирков.
- «Краснодар» занимает 1-е место в РПЛ по итогам 18 туров, имея на счету 40 очков.
- «Зенит» занимает вторую строчку, отставая на одно очко.
- Третьим идет «Локомотив» (37 очков).
Источник: Sport24