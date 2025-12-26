Жирков назвал лучших игроков 2025 года в России

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков выделил лучших футболистов России в 2025 году.

«Лучшие игроки этого года? Все те же: ребята из «Краснодара», ЦСКА и «Зенита» выделяются. Лучшими назову Кордобу, Глушенкова, Кисляка, Сперцяна и Батракова

Лучший тренер этого года – Мусаев. Он сделал чемпионскую команду, поэтому и лучший», – сказал Жирков.