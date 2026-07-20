Жирков обозначил, что нужно «Спартаку» для борьбы за чемпионство

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков оценил чемпионские перспективы «Спартака» в новом сезоне РПЛ.

«Я думаю, «Зенит» – один из главных фаворитов на победу в РПЛ в новом сезоне. «Спартак» сможет составить ему конкуренцию, если красно‑белые будут увереннее играть с командами из нижней части турнирной таблицы.

«Краснодар» тоже может навязать борьбу за чемпионство. А вот «Локомотив» и ЦСКА, наверное, уже нет», – сказал Жирков.