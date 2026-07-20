Жирков обозначил, что нужно «Спартаку» для борьбы за чемпионство

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков оценил чемпионские перспективы «Спартака» в новом сезоне РПЛ.
«Я думаю, «Зенит» – один из главных фаворитов на победу в РПЛ в новом сезоне. «Спартак» сможет составить ему конкуренцию, если красно‑белые будут увереннее играть с командами из нижней части турнирной таблицы.
«Краснодар» тоже может навязать борьбу за чемпионство. А вот «Локомотив» и ЦСКА, наверное, уже нет», – сказал Жирков.
- Сезон РПЛ стартует 24 июля.
- «Спартак» в 1-м туре примет «Родину».
- Красно-белые не брали РПЛ с 2017 года.
Источник: «Матч ТВ»