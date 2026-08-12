Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»

Владиславу Радимову не все понравилось в центральной встрече третьего тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

Красно-белые забили первыми, но в итоге проиграли со счетом 1:2.

«Быки» стали единственной командой Премьер-лиги без потери очков в 3 стартовых турах.

– У вас не было сожаления по поводу того, что к 11-й минуте уже были забиты все голы? Казалось бы, вот сейчас будет что-то такое – типа 5:4...

– Любой болельщик хочет как можно больше голов, тем более голы-то все были красавцы. Разве что Агкацев, наверное, ошибся.

Но это вообще первый раз на моей памяти Агкацев пропускает с ошибкой. То есть обычно это настолько надeжный вратарь, что прямо даже такое представить невозможно.

Что касается сожаления, любой нормальный человек будет недоволен, если все голы закончатся к 11-й минуте, тем более в матче тура.