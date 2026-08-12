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  • Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»

Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»

12 августа, 19:48
2

Владиславу Радимову не все понравилось в центральной встрече третьего тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

  • Красно-белые забили первыми, но в итоге проиграли со счетом 1:2.
  • «Быки» стали единственной командой Премьер-лиги без потери очков в 3 стартовых турах.

– У вас не было сожаления по поводу того, что к 11-й минуте уже были забиты все голы? Казалось бы, вот сейчас будет что-то такое – типа 5:4...

– Любой болельщик хочет как можно больше голов, тем более голы-то все были красавцы. Разве что Агкацев, наверное, ошибся.

Но это вообще первый раз на моей памяти Агкацев пропускает с ошибкой. То есть обычно это настолько надeжный вратарь, что прямо даже такое представить невозможно.

Что касается сожаления, любой нормальный человек будет недоволен, если все голы закончатся к 11-й минуте, тем более в матче тура.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Радимов Владислав
Комментарии (2)
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Юбиляр
1786553362
Согласен - я был бы доволен, если бы Спартак еще парочку отгрузил Краснодару!🤪
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Бумбраш
1786591874
Буланиха была недовольна потому что стопку никто не поднёс
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