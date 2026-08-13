«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера

Марокканский МАС из города Фес сообщил на своей странице в соцсети о переходе вингера Анаса Эль-Махрауи.

Игрок принадлежит «Ахмату», но также играл на правах аренды за «Оренбург».

По данным Transfermarkt, клуб из Чечни отдал футболиста в аренду в МАС до конца сезона за 100 тысяч евро.

Всего 25-летний Эль-Махрауи провел 5 матчей за грозненцев и 3 за оренбуржцев.

Контракт марокканца с «Ахматом» действует до середины 2029 года.

Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 400 тысяч евро.

В Марокко ранее вернулся еще один из легионеров, выступавших в России. 31-летний защитник Яхья Аттиат-Алла перешел из «Сочи» в «Видад».