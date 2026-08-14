Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о потенциальной продаже полузащитника Матвея Кисляка в Европу.

– Какое должно быть предложение по Кисляку, чтобы вы его отпустили?

– Не готов назвать цифры по финансовым условиям. В любом случае это должны быть очень солидные деньги. Нам бы хотелось, чтобы это был топ‑клуб из топ‑чемпионата, чтобы Матвей смог действительно сделать классную карьеру.

Для ЦСКА всегда если не самоцель, то ключевое желание, чтобы игроки уходили в самые сильные клубы. Как в свое время от нас переходили и в «Манчестер Сити», «Ювентус», например.