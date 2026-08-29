Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар высказался о нанесении травмы игроку ЦСКА Матвею Кисляку.

Команды встретились в 6-м туре РПЛ (2:2).

«Я после игры извинился перед Матвеем. Он ответил: «Ничего страшного, это игра». Но я не сделал ему ничего такого, просто ждал, он сам попал на моe колено. Это все случайность. Надеюсь, что он не вылетит надолго», – сказал Лончар.