Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар высказался о нанесении травмы игроку ЦСКА Матвею Кисляку.
Команды встретились в 6-м туре РПЛ (2:2).
«Я после игры извинился перед Матвеем. Он ответил: «Ничего страшного, это игра». Но я не сделал ему ничего такого, просто ждал, он сам попал на моe колено. Это все случайность. Надеюсь, что он не вылетит надолго», – сказал Лончар.
- Кисляка заменили на 20-й минуте.
- Матвеем летом интересовался «Бешикташ».
- Впереди у ЦСКА встреча с «Зенитом».
Источник: «Матч ТВ»