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  • Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»

Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»

29 августа, 00:53
2

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар высказался о нанесении травмы игроку ЦСКА Матвею Кисляку.

Команды встретились в 6-м туре РПЛ (2:2).

«Я после игры извинился перед Матвеем. Он ответил: «Ничего страшного, это игра». Но я не сделал ему ничего такого, просто ждал, он сам попал на моe колено. Это все случайность. Надеюсь, что он не вылетит надолго», – сказал Лончар.

  • Кисляка заменили на 20-й минуте.
  • Матвеем летом интересовался «Бешикташ».
  • Впереди у ЦСКА встреча с «Зенитом».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Черногория. Первая Лига Акрон ЦСКА Кисляк Матвей Лончар Стефан
Комментарии (2)
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1787989300
Видимо, задом-наперёд бежал! Такого пенделя давно не видел, с далёкого детства.
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Бан
1787992707
Когда выставляешь колено навстречу движению противника, то естественно, что он сам на него попадает. Вопрос в том, что делало колено в неестественном положении. Лончар — цапля?
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