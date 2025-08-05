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Команды
Акрон
Стефан Лончар
€ 1,20 млн
Стефан Лончар
Акрон
19 февраля 1996 (30), Никшич
#22 | Полузащитник
190 см
Черногория
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Трансферы
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
29 августа
2
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
28 августа
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
28 августа
6
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
16 августа
6
Фото
«Акрон» продлил контракт с основным полузащитником
23 июля
Лончар: «В Черногории никто ничего не делает, а в России люди работают»
21 февраля
1
Дзюба объяснил, почему Лончар бил пенальти в матче со «Спартаком»
2025.08.05 15:22
Лончар из «Акрона» назвал виновного в том, что команда не победила «Спартак»
2025.08.04 10:13
1
Видео
«Акрон» не реализовал пенальти в матче со «Спартаком»
2025.08.03 15:23
1
Видео
Объявлен автор лучшего гола марта в РПЛ
2025.04.11 12:24
2
Лончар из «Акрона»: «Если бы не футбол, я бы занимался ритуальными услугами»
2025.04.05 12:31
Лончар: «Дзюба – это российский Роналду»
2025.03.12 12:33
6
Фото
Определен игрок, который предолел наибольшую дистанцию за 18 туров РПЛ – более 231 км
2024.12.19 08:10
Лончар рассказал, чем Дзюба помог «Акрону»
2024.12.17 23:20
Лончар из «Акрона»: «Надеюсь, болельщики «Крыльев Советов» перейдут на нашу сторону»
2024.12.17 20:03
5
Лончар из «Акрона» назвал сложнейшего соперника в РПЛ
2024.12.17 12:25
4
Реакция Лончара из «Акрона» на интерес «Спартака»
2024.12.16 16:06
2
ЦСКА может подписать полузащитника «Акрона» и отправить в Тольятти Бистровича
2024.12.12 21:07
Определен лучший игрок матча «Зенит» – «Акрон»
2024.12.07 18:59
РПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока октября
2024.11.04 12:09
2
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Дзюба проиграл в голосовании на игрока сентября в «Акроне»
2024.10.17 23:30
2
Опубликована сборная 11-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.10.08 16:30
8
Опубликована сборная 10-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.09.30 12:57
8
Опубликована сборная 8-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.09.16 16:09
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Лончар из «Акрона» рассказал, чем Дзюба помог команде
2024.09.15 20:48
Опубликована сборная 2-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.07.29 11:21
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Лончар из «Акрона»: «Состав «Зенита» дороже, чем весь чемпионат Венгрии»
2024.07.23 11:32
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Дебютант РПЛ выкупил опорника сборной Черногории
2024.06.24 22:22
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