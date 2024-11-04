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    РПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока октября

    РПЛ обнародовала список пяти претендентов на награду лучшему игроку лиги по итогам октября.

    В него вошли:

    У номинантов указана статистика за три октябрьских тура – 11-й, 12-й и 13-й.

    В голосовании участвуют три стороны: эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.

    От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян. «Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец. Голосование болельщиков проходит на официальной странице Мир РПЛ в социальной сети VK.

    Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трeх. В случае равенства между номинантами лучшим признаeтся победитель голосования среди экспертов РПЛ.

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    Источник: официальный сайт РПЛ

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    04.11.2024 12:09
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    Комментарии (6)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730714767
    Мостик осенью набрал не плохую форму. Стоило только его покритиковать. Гыгыгы
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    Semenycch
    1730716201
    Кордоба однозначно.
    Ответить
    Интерес
    1730718596
    Нет- Роша.Однозначно!Один удар-два трупа.
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1730718884
    Кордоба или Бакаева, если брать первого, то конечно там другой уровень, по сравнению с остальными нападающими рпл. Хотя у нас Гонду тоже выделяется например
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