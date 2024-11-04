РПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока октября

РПЛ обнародовала список пяти претендентов на награду лучшему игроку лиги по итогам октября.
В него вошли:
- Джон Кордоба, «Краснодар» (3 матча, 3 гола, 1 голевая передача);
- Андрей Мостовой, «Зенит» (3 матча, 3 гола);
- Зелимхан Бакаев, «Химки» (3 матча, 3 гола);
- Тамерлан Мусаев, ЦСКА (3 матча, 2 гола);
- Стефан Лончар, «Акрон» (3 матча, 1 гол, 2 голевые передачи).
У номинантов указана статистика за три октябрьских тура – 11-й, 12-й и 13-й.
В голосовании участвуют три стороны: эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.
От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян. «Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец. Голосование болельщиков проходит на официальной странице Мир РПЛ в социальной сети VK.
Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трeх. В случае равенства между номинантами лучшим признаeтся победитель голосования среди экспертов РПЛ.
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