«Зенит» опередил «Динамо» в борьбе за экс-резервиста «Барселоны»

«Зенит» предложил 9 миллионов долларов (7,76 миллиона евро) за 90 процентов прав на левого защитника «Архентинос Хуниорс» Романа Вегу. Сейчас обговаривают финальные детали сделки.
«Зенит» опередил «Ривер Плейт» в борьбе за игрока. Ранее футболистом также интересовалось «Динамо».
- 21-летний Вега в этом году провел за «Архентинос Хуниорс» 15 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
- Контракт защитника с аргентинским клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.
- В сезоне-2022/23 Вега выступал за вторую команду «Барселоны».
Источник: страница Сесара Луиса Мерло в соцсети X