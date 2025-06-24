«Зенит» опередил «Динамо» в борьбе за экс-резервиста «Барселоны»

«Зенит» предложил 9 миллионов долларов (7,76 миллиона евро) за 90 процентов прав на левого защитника «Архентинос Хуниорс» Романа Вегу. Сейчас обговаривают финальные детали сделки.

«Зенит» опередил «Ривер Плейт» в борьбе за игрока. Ранее футболистом также интересовалось «Динамо».