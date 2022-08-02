- 2 августа 2022
- 16:48 Видео «Оренбург» подписал аргентинца Флорентина
- 29 сентября 2020
- 19:47 Игрок «Архентинос Хуниорс» Вера: «Гайч сказал, что счастлив в ЦСКА и отлично проводит время» 11
- 23 августа 2020
- 09:48 ЦСКА предложил за аргентинского полузащитника Веру 6 миллионов, но «Архентинос Хуниорс» требует 10 7
- 7 августа 2020
- 12:58 «Чемпионат»: ЦСКА договорился с «Архентинос Хуниорс» по Вере. Решающее слово за игроком 10
- 29 июля 2017
- 08:59 «Малага» намерена приобрести Ролона
- 22 июня 2016
- 13:39 Хайнце возглавил клуб второго аргентинского дивизиона
- 20 сентября 2015
- 06:24 Тевес в матче чемпионата Аргентины сломал ногу сопернику 4