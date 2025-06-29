В «Зените» подтвердили трансфер экс-игрока «Барселоны»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прояснил ситуацию с переходом левого защитника «Архентинос Хуниорс» Романа Веги.

«Переговоры по Роману Веге успешно завершены.

Игрок сегодня ночью по аргентинскому времени вылетает в Санкт-Петербург для прохождения углубленного медицинского обследования», – сообщил Медведев.