В «Зените» подтвердили трансфер экс-игрока «Барселоны»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прояснил ситуацию с переходом левого защитника «Архентинос Хуниорс» Романа Веги.
«Переговоры по Роману Веге успешно завершены.
Игрок сегодня ночью по аргентинскому времени вылетает в Санкт-Петербург для прохождения углубленного медицинского обследования», – сообщил Медведев.
- Сообщалось, что «Зенит» предложил 9 миллионов долларов (7,67 миллиона евро) за 90 процентов прав на игрока. Аргентинец подпишет 5-летний контракт с российским клубом.
- Ранее футболистом также интересовалось «Динамо».
- 21-летний Вега в этом году провел за «Архентинос Хуниорс» 15 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
- В сезоне-2022/23 Вега выступал за вторую команду «Барселоны».
Источник: Sport24