Хайнце возглавил клуб второго аргентинского дивизиона

Экс-защитник сборной Аргентины Габриэль Хайнце продолжил свою карьеру на тренерском поприще. Он возглавил клуб второго аргентинского дивизиона «Архентинос Хуниорс».

«Готов сделать все от меня зависящее, чтобы в каждой игре мы побеждали и смогли выйти в высший дивизион. Для меня это большой вызов, мы должны стать героями», – приводит слова Хайнце пресс-служба клуба.

До этого олимпийский чемпион Афин работал в «Годой-Крус», но был уволен после 10 матчей чемпионата Аргентины из-за плохих результатов команды.