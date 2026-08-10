Игрок «Коритибы» провалился под землю, празднуя гол, который потом отменили

Защитник и капитан «Коритибы» Жаси упал в туннель раздевалки во время празднования гола в матче с «Шапекоэнсе».
Эпизод произошел в первом тайме встречи на стадионе Коуто Перейра. Жаси забил мяч головой, побежал праздновать к болельщикам, перепрыгнул рекламный щит и провалился в туннель, ведущий к гостевой раздевалке.
Защитник быстро выбрался обратно на поле и продолжил празднование. Позже он опустился на колени за воротами рядом с фанатским сектором, где ему оказала помощь медицинская бригада «Коритибы». Жаси доиграл первый тайм, вышел на второй, но уже через две минуты покинул поле – его заменил Родриго Моледо.
- Туннель раздевалок оборудован крышкой, которую закрывают во время игры и открывают после каждого тайма. Близость перерыва стала причиной того, что проход оказался открыт.
- При этом гол Жаси в итоге не засчитали. Полуавтоматическая система определения офсайда, задействованная ВАР, выявила положение вне игры, и арбитры отменили взятие ворот, которое могло стать вторым для «Коритибы» в матче.
- Похожий случай произошел на Коуто Перейре 12 лет назад. В 2014 году нападающий «Коритибы» Жоэль в игре с «Сан-Паулу» (3:1) после забитого мяча перепрыгнул рекламный щит и упал в тот же самый туннель. Тогда футболисту помог выбраться охранник – именно тот сотрудник стадиона, который стал свидетелем падения Жаси и в минувшую субботу.
Источник: Globo Esporte