Игрок «Коритибы» провалился под землю, празднуя гол, который потом отменили

Защитник и капитан «Коритибы» Жаси упал в туннель раздевалки во время празднования гола в матче с «Шапекоэнсе».

Эпизод произошел в первом тайме встречи на стадионе Коуто Перейра. Жаси забил мяч головой, побежал праздновать к болельщикам, перепрыгнул рекламный щит и провалился в туннель, ведущий к гостевой раздевалке.

Защитник быстро выбрался обратно на поле и продолжил празднование. Позже он опустился на колени за воротами рядом с фанатским сектором, где ему оказала помощь медицинская бригада «Коритибы». Жаси доиграл первый тайм, вышел на второй, но уже через две минуты покинул поле – его заменил Родриго Моледо.