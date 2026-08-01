Бразильский клуб предложит «Зениту» обмен игроками

«Крузейро» стал третьим претендентом на вингера «Зенита» Луиса Энрике вслед за «Фламенго» и «Ботафого».

Клуб из Белу-Оризонти предложит сине-бело-голубым совершить обмен игроками.

В «Крузейро» хотят включить в сделку несколько своих футболистов, чтобы снизить цену на Энрике.

Сам нападающий готов вернуться в Бразилию.