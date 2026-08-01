Бразильский клуб предложит «Зениту» обмен игроками

«Крузейро» стал третьим претендентом на вингера «Зенита» Луиса Энрике вслед за «Фламенго» и «Ботафого».
Клуб из Белу-Оризонти предложит сине-бело-голубым совершить обмен игроками.
В «Крузейро» хотят включить в сделку несколько своих футболистов, чтобы снизить цену на Энрике.
Сам нападающий готов вернуться в Бразилию.
- Энрике выступает за «Зенит» с января 2025 года.
- За это время он провел 48 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.
- Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до конца 2028 года.
- Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.
Источник: Bolavip