«Динамо» заинтересовалось аргентинским защитником

«Динамо» проявляет интерес к защитнику «Архентинос Хуниорс» Роману Веге. В ближайшее дни бело-голубые могут сделать аргентинскому клубу официальное предложение по трансферу.

За футболистом также следят «Аякс» и «Ривер Плейт».