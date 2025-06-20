«Динамо» заинтересовалось аргентинским защитником

«Динамо» проявляет интерес к защитнику «Архентинос Хуниорс» Роману Веге. В ближайшее дни бело-голубые могут сделать аргентинскому клубу официальное предложение по трансферу.
За футболистом также следят «Аякс» и «Ривер Плейт».
- 21-летний Вега в этом году провел за «Архентинос Хуниорс» 15 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
- Контракт защитника с аргентинским клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.
Источник: страница Уриэля Югта в соцсети X