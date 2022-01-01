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Аргентина. Примера
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чемпионат Аргентины 2026 - команды
#
Команда
Стоимость
1
Ривер Плейт
€ 89 млн
2
Бока Хуниорс
€ 57,25 млн
3
Индепендьенте
€ 17,95 млн
4
Сан-Лоренсо
€ 6,45 млн
5
Расинг Клуб
€ 33,93 млн
6
Эстудиантес
€ 14,80 млн
7
Ньюэллс Олд Бойз
€ 8,75 млн
8
Архентинос Хуниорс
€ 9,70 млн
9
Велес Сарсфилд
€ 12,50 млн
10
Ланус
€ 9,93 млн
11
Банфилд
€ 800 тыс
12
Тальерес де Кордоба
€ 18,40 млн
13
Росарио Сентраль
€ 32,05 млн
14
Унион Санта-Фе
€ 1,10 млн
15
Химнасия
€ 16,90 млн
16
Институто
€ 1,55 млн
17
Уракан
€ 7,53 млн
18
Индепендьенте Ривадавия
€ 6,40 млн
19
Бельграно
€ 5,80 млн
20
Платенсе
€ 1,85 млн
21
Атлетико Сармиенто
€ 400 тыс
22
Тигре
€ 4,60 млн
23
Дефенса и Хустисия
€ 7,60 млн
24
Барракас Сентраль
€ 2,93 млн
25
Атлетико Тукуман
€ 1,73 млн
26
Депортиво Риестра
27
Химнасия и Эсгрима Мендоса
28
Сентраль Кордоба
€ 750 тыс
29
Альдосиви
€ 3,28 млн
30
Эстудиантес де Рио-Куарто
€ 200 тыс
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