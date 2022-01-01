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Аргентина. Примера
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чемпионат Аргентины 2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Монументаль
Буэнос-Айрес
65 645
2
Бомбонера
Буэнос-Айрес
57 200
3
Либертадорес де Америка
Авельянеда
43 187
4
Президенте Хуан Доминго Перон
Авельянеда
41 900
5
Хорхе Луис Хирши
Ла-Плата
32 530
6
Марсело Бьелса
Росарио
39 365
7
Диего Армандо Марадона
Буэнос-Айрес
22 023
8
Хосе Амальфитани
Буэнос-Айрес
49 540
9
Сьюдад де Ланус
Ланус
47 090
10
Флоренцио Сола
Буэнос-Айрес
34 900
11
Марио Альберто Кемпес
Кордова
57 000
12
Гиганте де Арройито
Росарио
41 465
13
Стадион 15 апреля
Санта-Фе
27 358
14
Хуан Кармело Серилльо
Ла-Плата
30 973
15
Эстадио Президенте Перон
Кордоба
26 000
16
Томас Адольфо Дуко
Буэнос-Айрес
48 314
17
Баутиста Гаргантини
Мендоса
24 000
18
Гиганте де Альберди
Кордова
30 500
19
Сьюдад де Висенте Лопес
Буэнос-Айрес
28 530
20
Ева Перон
Жунин
22 000
21
Хосе Делладжованна
Буэнос-Айрес
26 282
22
Клаудио Чики Тапиа
Буэнос-Айрес
4 400
23
Норберто «Тито» Томагелло
Буэнос-Айрес
20 000
24
Гильермо Ласа
Буэнос-Айрес
3 000
25
Монументаль Хосе Фьерро
Сан-Мигель-де-Тукуман
35 200
26
Хосе Мария Минелла
Мар-дель-Плата
35 180
27
Сьюдад-де-Рио-Куарто
Рио-Куарто
12 000
28
Альфредо Террера
Сантьяго-дель-Эстеро
14 000
29
Виктор Легроталье
Мендоса
11 000
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