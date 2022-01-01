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Аргентина. Примера
Футбольные тренеры
чемпионат Аргентины 2026 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Гальярдо Марсело
-
2
Пеллегрино Маурисио
Ланус
3
Бауза Эдгардо
Сан-Лоренсо
4
Коудет Эдуардо
Ривер Плейт
5
Руссо Мигель Анхель
Росарио Сентраль
6
Гонсалес Кили
Унион Санта-Фе
7
Орфила Алехандро
Барракас Сентраль
8
Дельфино Иван
Эстудиантес де Рио-Куарто
9
Ларрьера Маурисио
Ньюэллс Олд Бойз
10
Ваккари Хулио
Дефенса и Хустисия
11
Геде Пабло
Альянса
12
Брогги Ариэль
Химнасия и Эсгрима Мендоса
13
Домингес Эдуардо
Атлетико Минейро
14
Куделка Франк
Уракан
15
Диес Николас
Архентинос Хуниорс
16
Арруабаррена Родолфо
Бока Хуниорс
17
Перейра Ариэль
Химнасия
18
Иллана Андрес
Альдосиви
19
Медина Александер
Эстудиантес
20
Костас Густаво
Расинг Клуб
21
Гомес Серхио
Платенсе
22
Зелински Рикардо
Бельграно
23
Чикотелло Мартин
Индепендьенте Ривадавия
24
Тевес Карлос
Индепендьенте
25
Кинтерос Густаво
Велес Сарсфилд
26
Фаббиани Кристиан
Депортиво Риестра
27
Дамонте Исраэль
Атлетико Сармиенто
28
Дабове Диего
Институто
29
Рибонетто Вальтер
Тальерес де Кордоба
30
Фалькони Хулио Сезар
Банфилд
31
Сава Факундо
Атлетико Тукуман
32
Гонсалес Лукас
Сентраль Кордоба
33
Домингес Себастьян
Тигре
34
Мендес Марсело
-
35
Убеда Клаудио
-
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