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    Эдуардо Коудет

    Тренер
    Имя Эдуардо
    Фамилия Коудет
    Гражданство Аргентина
    Дата рождения 12 сентября 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сельта 2 2 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.11.2022 Альгар 1 : 6 Сельта
    22.12.2022 Герника 0 : 3 Сельта
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