Тренер «Алавеса» предложил удалить Винисиуса за симуляцию

Главный тренер «Алавеса» Эдуардо Коудет после домашнего матча 16-го тура Примеры с «Реалом» (1:2) высказался об эпизоде с падением Винисиуса в штрафной его команды на 86-й минуте.

По словам тренера, судье нужно было либо показать вторую желтую карточку и удалить с поля вингера «Мадрида», либо назначить пенальти.

«На мой взгляд, за это надо давать либо пенальти, либо вторую желтую карточку [Винисиусу]», – сказал Коудет.