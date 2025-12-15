Тренер «Алавеса» предложил удалить Винисиуса за симуляцию

Главный тренер «Алавеса» Эдуардо Коудет после домашнего матча 16-го тура Примеры с «Реалом» (1:2) высказался об эпизоде с падением Винисиуса в штрафной его команды на 86-й минуте.
По словам тренера, судье нужно было либо показать вторую желтую карточку и удалить с поля вингера «Мадрида», либо назначить пенальти.
«На мой взгляд, за это надо давать либо пенальти, либо вторую желтую карточку [Винисиусу]», – сказал Коудет.
- Винисиус упал в штрафной площади «Алавеса» после контакта с защитником хозяев Науэлем Тенальей. Главный арбитр Виктор Гарсия Вердура не стал назначать 11-метровый, ВАР не пригласил судью к монитору.
- Винисиус до этого получил предупреждение на 80-й минуте за фол на Карлосе Висенте.
Источник: страница Madrid Xtra в соцсети X