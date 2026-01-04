Примера. «Реал» разгромил «Бетис», Гонсало Гарсия оформил хет-трик

«Реал» на своем поле победил «Бетис» со счетом 5:1 в матче 18-го тура чемпионата Испании.
Хет-трик у хозяев оформил Гонсало Гарсия, отличившийся на 20-й, 40-й и 82-й минутах. Еще по одному мячу у «Мадрида» забили Рауль Асенсио на 56-й минуте и Фран Гарсия на 90+4-й. У «Бетиса» отличился Кучо Эрнандес на 66-й.
«Реал» одержал 4-ю победу подряд во всех турнирах. В Ла Лиге он занимает 2-е место с 45 очками после 19 туров. Команда отстает от «Барселоны» на 4 очка.
«Бетис» идет 6-м с 28 очками после 18 встреч.
Испания. Примера. 18 тур
Реал - Бетис - 5:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Г. Гарсия, 20; 2:0 - Г. Гарсия, 50; 3:0 - Р. Асенсио, 56; 3:1 - К. Эрнандес, 66; 4:1 - Г. Гарсия, 82; 5:1 - Ф. Гарсия, 90+3.
Источник: «Бомбардир»