Мбаппе – о «Реале»: «Чемпионская команда так не играет»

Сегодня, 12:53
2

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе после гостевого матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:4) не смог объяснить нестабильность игры команды в этом сезоне.

«У меня нет четкого объяснения. У нас нет стабильности в игре, это проблема, которую мы должны решить.

Не может быть так, что сегодня все хорошо, а завтра – нет. Чемпионская команда так не играет.

Немного обидно, потому что мы хотели улучшить свою игру в феврале, но мы заслужили то положение, в котором находимся.

Мы играли ужасно... Когда мы проигрывали 2:3, то четвертый гол ничего не менял. Это немного стыдно, но он ничего не меняет.

На прошлой неделе мы играли на высоком уровне, но сейчас это было не так, а нам нужна стабильность. Нам не хватает всего понемногу. Я не скажу, что это проблема только отношения к делу или только футбольных аспектов. Я думаю, что это общая проблема, а в Лиге чемпионов важна каждая деталь. Если у тебя нет всего необходимого, чтобы выиграть матч…

Я прошу болельщиков поддержать команду. Мы не выбыли из турнира, и в Ла Лиге сейчас выступаем хорошо. Если «Бернабеу» будет с нами, то у нас будет хороший матч в воскресенье [с «Райо Вальекано»]», – сказал Мбаппе.

Источник: Marca
Лига чемпионов Испания. Примера Реал Бенфика Мбаппе Килиан
TOMSON
1769684704
Проклятием Мбапе попахивает) Пока он у клубе не видать им ЛЧ
Ответить
