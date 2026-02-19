Чилаверт: «90% «Реала» – чернокожие, но проблемы возникают только у Винисиуса»

Хосе Луис Чилаверт, бывший вратарь сборной Парагвая, высказался об эпизоде с обвинениями в расизме в матче «Бенфики» и «Реала» с участием Винисиуса и Джанлуки Престианни.

Чилаверт поддержал 19-летнего вингера «Бенфики» Престианни и заявил, что конфликт начал нападающий «Реала».

«Почему в Испании хотят принести в жертву Престианни? Если первое оскорбление прозвучало от ***, Винисиуса, который темнокожий.

90% игроков «Мадрида» – чернокожие, почему у них никогда не бывает проблем, а у Винисиуса они есть со всеми?

Винисиус первым оскорбляет всех. Не надо наказывать Престианни», – считает Чилаверт.