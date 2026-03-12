Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Челси» – 5:2!

«ПСЖ» заметно приблизился к выходу в следующий раунд Лиги чемпионов-2025/26.

Парижане в первом матче 1/8 финала дома обыграли «Челси» со счетом 5:2.

Хвича Кварацхелия вышел на замену на 62-й минуте и за полчаса оформил 2+1.

Российский вратарь Матвей Сафонов провел всю игру и пропустил два гола.

Ответная встреча в Лондоне пройдет во вторник, 17 марта, в 23:00 по московскому времени.

Победитель этой пары выйдет в четвертьфинале ЛЧ на «Ливерпуль» или «Галатасарай».