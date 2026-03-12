Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Челси» – 5:2!

«ПСЖ» заметно приблизился к выходу в следующий раунд Лиги чемпионов-2025/26.
Парижане в первом матче 1/8 финала дома обыграли «Челси» со счетом 5:2.
Хвича Кварацхелия вышел на замену на 62-й минуте и за полчаса оформил 2+1.
Российский вратарь Матвей Сафонов провел всю игру и пропустил два гола.
Ответная встреча в Лондоне пройдет во вторник, 17 марта, в 23:00 по московскому времени.
Победитель этой пары выйдет в четвертьфинале ЛЧ на «Ливерпуль» или «Галатасарай».
Лига чемпионов. 1/8 финала
ПСЖ - Челси - 5:2 (2:1)
Голы: 1:0 - Б. Барколя, 10; 1:1 - М. Густо, 28; 2:1 - У. Дембеле, 40; 2:2 - Э. Фернандес, 57; 3:2 - Витинья, 74; 4:2 - Х. Кварацхелия, 86; 5:2 - Х. Кварацхелия, 90+4.
Источник: «Бомбардир»