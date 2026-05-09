Реакция Мостового на травму Сафонова за три недели до финала ЛЧ

Александр Мостовой высказался о проблемах со здоровьем у вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

27-летнего российского футболиста беспокоят болевые ощущения в икроножной мышце.

«ПСЖ» ровно через три недели проведет финальный матч Лиги чемпионов против «Арсенала».

Они сыграют 30 мая в Будапеште.

«Даже если Сафонов не сыграет в финале, что здесь такого? В прошлом году он вообще не играл, в воротах стоял Доннарумма и команда также выигрывала.

И Сафонов выиграл с ними, потому что был в заявке. Это вратарская судьба, травмы преследует в футболе всех. Не сыграет он, сыграет другой», – заявил Мостовой.