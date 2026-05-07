Семин двумя словами описал игру Сафонова в ответном полуфинале ЛЧ с «Баварией»

Российский тренер Юрий Семин поделился впечатлениями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ».

В Мюнхене команды сыграли вничью со счетом 1:1.

По сумме двух встреч дальше прошли парижане – 6:5.

В обоих полуфиналах по 90 минут отыграл вратарь сборной России Матвей Сафонов.

«Оба матча полуфинала получились разными. Тренеры внесли коррективы, играли в обороне значительно строже в ответной игре. Достаточно много произошло замен, особенно в линии обороны.

Наверное, всe закономерно, потому что в первом матче преимущество было очень большим, когда «ПСЖ» выигрывал с разницей в три мяча, но не смог еe удержать. А вчера парижане уделили большое внимание именно обороне. Иной раз играли в защите 10 полевых.

Очень хорошо сыграл Сафонов. На мой взгляд, он очень-очень уверенный, спас много моментов. Хвича – вообще игрок мирового уровня. Он был лучшим игроком этого матча, как мне кажется.

Жаль, что эти две команды не встретились в финале. То, что мы увидим в этом матче двух игроков, которые играли в РПЛ – дорого стоит. Когда-то они радовали российских болельщиков, а теперь будут радовать весь мир в финале Лиги чемпионов», – сказал Семин.