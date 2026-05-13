Реакция жены Сафонова на обращение порнозвезды Мэри Рок

Марина Сафонова (Кондратюк), супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, ответила российской порноактрисе Марине Числовой, более известной как Мэри Рок.
Ранее Мэри Рок пообещала футболисту «жаркую ночь» за каждый сейв в финале Лиги чемпионов.
«Она не подозревает, что жаркие ночи для него – это решение кроссвордов, просмотр «Что? Где? Когда?» и отбой в 23:30, потому что ему утром, *** [блин], вставать на тренировку», – написала Кондратюк в соцсетях.
- «ПСЖ» и «Арсенал» сыграют 30 мая в Будапеште.
- Сафонов с января стал основным вратарем парижан.
- Он может выиграть Лигу чемпионов во втором сезоне подряд.
