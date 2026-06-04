Сафонова осудили за пост в соцсети

Юрист, агент Антон Смирнов недоволен постом вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в адрес хейтеров.

«Лишнее, Матвей, лишнее...

Выиграл, надо радоваться, а ты о хейтерах. Значит, все это время заноза сидела.

Не верили многие, в том числе и я. Но равно также радовался и радуюсь твоим успехам сейчас.

Большие футболисты не отвечают хейтерам, они все показывают делами и игрой, а хейтеров не замечают, проглатывают.

...так что лишнее, Матвей, лишнее», – написал Смирнов.