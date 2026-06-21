Мнение жены Карпина о скандале вокруг Доку

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировала скандал на ЧМ-2026 вокруг бельгийца Жереми Доку.

Игрока осудили за желание покинуть чемпионат мира ради родов жены.

«Ну, ЧМ – это, безусловно, очень важно, тут вопросов нет. Но мне непонятно, почему какая-то тeтка с телевизора считает нужным публично осуждать выбор мужчины, который наверняка дался ему непросто и был сделан по вполне веским причинам.

Как женщине, которая скоро в четвeртый раз пойдeт рожать вместе с мужем, мне странно слушать подобные рассуждения. Участие в родах – это личный выбор каждого мужчины и каждой семьи.

Мой муж всегда рядом со мной, и это невероятная поддержка. В родах он нужен мне как никогда и нигде больше. Поэтому я точно не считаю, что кто-то со стороны вправе оценивать или осуждать такой выбор.

Я не про то, что на роды нужно обязательно ехать. А то у нас же 50% людей читать не умеют. Я про то, что это выбор каждой отдельной пары, и он не должен подвергаться агрессивной критике с экрана телевизора. Слишком уж тема интимная. И раз уж тренер это решение принял, то тем более», – написала Карпина.