Игрока Бельгии осудили за желание променять ЧМ-2026 на роды жены

Французская телеведущая Франс Пьеррон раскритиковала форварда сборной Бельгии Жереми Доку, который планирует отправиться на роды своей жены во время ЧМ-2026.

«Я не понимаю. Когда тебе выпадает шанс участвовать в чемпионате мира, когда сотни футболистов готовы убить за возможность оказаться на твоeм месте, когда это может больше никогда не повториться в твоей жизни…

Это детская мечта, которая стала реальностью, и ты собираешься всe это оставить ради присутствия на рождении ребeнка – моменте, который, простите меня, довольно неприятен, где отец вообще не нужен и только мешает», – сказала Пьеррон.