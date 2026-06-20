Игрока Бельгии осудили за желание променять ЧМ-2026 на роды жены

Французская телеведущая Франс Пьеррон раскритиковала форварда сборной Бельгии Жереми Доку, который планирует отправиться на роды своей жены во время ЧМ-2026.
«Я не понимаю. Когда тебе выпадает шанс участвовать в чемпионате мира, когда сотни футболистов готовы убить за возможность оказаться на твоeм месте, когда это может больше никогда не повториться в твоей жизни…
Это детская мечта, которая стала реальностью, и ты собираешься всe это оставить ради присутствия на рождении ребeнка – моменте, который, простите меня, довольно неприятен, где отец вообще не нужен и только мешает», – сказала Пьеррон.
- 24-летний Доку стоит 75 миллионов евро.
- В 1-м туре чемпионата мира-2026 Жереми не сделал результативных действий против Египта (1:1).
- Впереди у Бельгии матч с Ираном (21 июня).
Источник: телеграм-канал Дарьи Исаевой