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  • Игрока Бельгии осудили за желание променять ЧМ-2026 на роды жены

Игрока Бельгии осудили за желание променять ЧМ-2026 на роды жены

Вчера, 23:47
9

Французская телеведущая Франс Пьеррон раскритиковала форварда сборной Бельгии Жереми Доку, который планирует отправиться на роды своей жены во время ЧМ-2026.

«Я не понимаю. Когда тебе выпадает шанс участвовать в чемпионате мира, когда сотни футболистов готовы убить за возможность оказаться на твоeм месте, когда это может больше никогда не повториться в твоей жизни…

Это детская мечта, которая стала реальностью, и ты собираешься всe это оставить ради присутствия на рождении ребeнка – моменте, который, простите меня, довольно неприятен, где отец вообще не нужен и только мешает», – сказала Пьеррон.

  • 24-летний Доку стоит 75 миллионов евро.
  • В 1-м туре чемпионата мира-2026 Жереми не сделал результативных действий против Египта (1:1).
  • Впереди у Бельгии матч с Ираном (21 июня).

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Источник: телеграм-канал Дарьи Исаевой
Чемпионат мира Бельгия. Про-Лига Манчестер Сити Бельгия Доку Жереми
Комментарии (9)
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Mirak92
1781989662
Конченная
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Император 1
1781991208
Тебе какое дело до игрока Бельгии
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TOMSON
1781992292
А в Европе прям день в день рожают? Как это вообще можно спланировать находясь в США? У нас сумки с вещами за месяц собирают и у входа держат, тк в любой момент..
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BlackMurder34
1781995101
Нормальный ход, а я присутствовал на родах, написал на отгулы
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Snek
1781995908
На ЧМ он может ещё и попадёт, а ребёнок у него два раза не родится.
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ZAITZEFF2011
1781997001
У нее нет понимания семьи, как и у многих в гейропе.
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Красногорск_Фан
1782023982
Я думал только у нас комментаторы дураки. Однажды пришлось принимать. Скорая не успела приехать домой забрать в роддом, выбора не было. Вся моя подготовка была игра где волк яйцы ловит. Ничего, справился. И да. с этим ребенком самые теплые отношения.
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Hector вернулся
1782027082
Тупая клуша! Скорее всего страшная и ни когда не рожавшая.
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