Кроос определил футболиста с лучшим ударом в мире

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высоко оценил одно из игровых качеств Гарри Кейна.
«Сейчас у него лучший удар в мире как головой, так и ногой. Поразительно, как он контролирует подобные мячи», – сказал Кроос.
- Кейн оформил дубль в первом матче сборной Англии на ЧМ-2026 – против Хорватии (4:2).
- Он повторил бомбардирский рекорд «трех львов» на чемпионатах мира.
- В клубном сезоне-2025/26 английский форвард «Баварии» стал обладателем «Золотой бутсы».
Источник: Sky Sports