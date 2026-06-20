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Кроос определил футболиста с лучшим ударом в мире

Сегодня, 12:54
5

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высоко оценил одно из игровых качеств Гарри Кейна.

«Сейчас у него лучший удар в мире как головой, так и ногой. Поразительно, как он контролирует подобные мячи», – сказал Кроос.

  • Кейн оформил дубль в первом матче сборной Англии на ЧМ-2026 – против Хорватии (4:2).
  • Он повторил бомбардирский рекорд «трех львов» на чемпионатах мира.
  • В клубном сезоне-2025/26 английский форвард «Баварии» стал обладателем «Золотой бутсы».

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Источник: Sky Sports
Чемпионат мира Бавария Англия Кроос Тони Кейн Гарри
Комментарии (5)
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Император Бомжей
1781950752
Ну да, Кейн в порядке полном.. Ну вот по последней игре Месси, как бы тоже не плохо бьет ногой, головой конечно слабее Кейна, но все ж.. Месси наверное, посильнее ударом ногой, чем Кейн! При том, что они оба просто космос!
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САДЫЧОК
1781956859
Впечатлил Кейн! И в обороне и в нападении. Пока лучший на Чемпионате Мира.
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Александр52
1781968190
Крооооос хвалит, понятно Бавария, почти свой. Давайте разберём. Первый гол с пенальти, не в счёт, забьёт и дурак со второй попытки. Второй гол головой, суматоха в штрафной, вбегает лось и со всей дури башкой бьёт куда попало, а вдруг залетит на удачу, и не более. Месси все три мяча положил ногой, причём 2 из-за штрафной, прицельно, надёжно и очень сильно. В слове ФУТБОЛ есть составляющая НОГА, это игра ногой, когда ты управляешь мячом, а лоб подставил на удачу, ну неужели можно сравнить ногу и голову. По этому Кроос лукавит. Лучший Месси, и нет ни у кого сомнений.
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