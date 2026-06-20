Кроос определил футболиста с лучшим ударом в мире

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высоко оценил одно из игровых качеств Гарри Кейна.

«Сейчас у него лучший удар в мире как головой, так и ногой. Поразительно, как он контролирует подобные мячи», – сказал Кроос.