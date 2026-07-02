Кроос вынес вердикт сборной Германии

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос поделился мнением о неожиданном вылете немцев с чемпионата мира.

Германия проиграла Парагваю в 1/16 финала ЧМ-2026.

Они уступили в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«У нас сейчас нет ни одного игрока мирового класса. Есть футболисты с потенциалом стать игроками мирового класса, но это не значит, что они уже таковыми являются.

Игроки мирового класса сейчас определяют исходы всех матчей чемпионата мира – и они возглавляют список лучших бомбардиров. У нас нет ни одного такого игрока, нам нужно быть честными в этом.

[Когда у нас были успешные турниры], у меня всегда было ощущение, что мы можем переключиться на более высокую передачу. Эта команда сейчас уже не способна на это.

Мы просто думаем, что мы лучше Парагвая и как-то победим», – сказал Кроос.