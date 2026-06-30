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  • ⚡️ ЧМ-2026. Германия вылетела от Парагвая, проиграв в серии пенальти

⚡️ ЧМ-2026. Германия вылетела от Парагвая, проиграв в серии пенальти

30 июня, 02:28
85

Сборная Германии завершила выступление на чемпионате мира.

Команда Юлиана Нагельсмана сенсационно вылетела из турнира от Парагвая.

Немцы не смогли победить в основное время, а затем уступили в серии пенальти, не использовав три попытки из шести. Удары Кая Хаверца и Ника Вольтемаде парировал вратарь, а Джонатан Та пробил выше ворот.

Парагвай в 1/8 финала ЧМ-2026 встретится либо с Францией, либо с Швецией.

Чемпионат мира. 1/16 финала
Германия - Парагвай - 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, по пенальти 3:4)
Голы: 0:1 - Х. Энкисо, 42; 1:1 - К. Хаверц, 54.
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Джонатан Та
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Александар Павлович
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Флориан Вирц
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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Парагвай Германия
Комментарии (85)
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BoevStas1
1782775823
Мдаа…жуть…
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Красногорск_Фан
1782775923
Ши-кар-но!!!! Сборная Парагвая и их ворточик Гилл красавчики!! Германия досвидания, это ЧМ на нем не мнут титьки
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VVM1964
1782775984
Ну в принципе хоть Германия и гораздо сильнее чем Парагвай, но претендентами на чемпионство их назвать нельзя! Думаю теперь просто французам будет проще пройти еще один этап!...
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Gek Dement
1782776080
Туда всем европейским сборным и дорога лет на 100 ближайших. Политика их дело, а не футбол.
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Alex Atuan
1782776124
Мда, и где все те кто говорил что это отдых просто и такой хитрый ход когда Германия проиграла Эквадору, как по мне так довыпендривались, а вратарю сб. Парагвая отдельный респект!
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Галина Бронемясова
1782776425
парагвай автоматически попал в немецкий список недружественных стран. да и трамп на них завтра нападёт. возможно даже - с**здит их президента, на всякий случай. как мадуро.
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Plyash
1782777249
Парагвай устроил немцам Сталинградское побоище , пусть и с помощью пенальти , но всё равно очень приятно . Гитлер капут . Спасибо , братва Парагвайская , с Французами у вас , конечно , шансов нет , но удачи Вам и красивой игры пожелаю .
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Бумбраш
1782777603
Фашики отцепились,ждём ещё отвала гейропейцев
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boris63
1782779499
Германия уже далеко не та, что раньше. За то угольков прибавилось.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1782790079
Германия без немцев...Сенсации нет никакой,уже много лет эта сборная никакая не машина и проходима. Смотрел матч,так и не понял за счёт чего эта сборная может побеждать.Катание ваты с запредельным % владения,остроты никакой.Так же недавно играла Бавария против ПСЖ,катание мяча без ударов. Когда смотрел состав Германии,вспомнилось из Брат-1 "а немцы будут"?))).
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