⚡️ ЧМ-2026. Германия вылетела от Парагвая, проиграв в серии пенальти

Сборная Германии завершила выступление на чемпионате мира.

Команда Юлиана Нагельсмана сенсационно вылетела из турнира от Парагвая.

Немцы не смогли победить в основное время, а затем уступили в серии пенальти, не использовав три попытки из шести. Удары Кая Хаверца и Ника Вольтемаде парировал вратарь, а Джонатан Та пробил выше ворот.

Парагвай в 1/8 финала ЧМ-2026 встретится либо с Францией, либо с Швецией.