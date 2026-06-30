⚡️ ЧМ-2026. Германия вылетела от Парагвая, проиграв в серии пенальти

Сборная Германии завершила выступление на чемпионате мира.
Команда Юлиана Нагельсмана сенсационно вылетела из турнира от Парагвая.
Немцы не смогли победить в основное время, а затем уступили в серии пенальти, не использовав три попытки из шести. Удары Кая Хаверца и Ника Вольтемаде парировал вратарь, а Джонатан Та пробил выше ворот.
Парагвай в 1/8 финала ЧМ-2026 встретится либо с Францией, либо с Швецией.
Чемпионат мира. 1/16 финала
Германия - Парагвай - 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, по пенальти 3:4)
Голы: 0:1 - Х. Энкисо, 42; 1:1 - К. Хаверц, 54.
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Германия
Парагвай
Мануэль Нойер
0%
Натаниэль Браун
0%
Джонатан Та
0%
Антонио Рюдигер
0%
Йозуа Киммих
0%
Александар Павлович
0%
Флориан Вирц
0%
Феликс Нмеча
0%
Лерой Сане
0%
Кай Хаверц
0%
Дениз Ундав
0%
Вальдемар Антон
0%
Малик Тиав
0%
Надим Амири
0%
Леон Горецка
0%
Джамал Мусиала
0%
Ник Вольтемаде
0%
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Орландо Гилл
0%
Густаво Гомес
0%
Хосе Канале
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Хуниор Алонсо
0%
Хуан Хосе Касерес
0%
Адриан Кубас
0%
Дамиан Бобадилья
0%
Матиас Галарса
0%
Мигель Альмирон
0%
Хулио Энкисо
0%
Габриэль Авалос
0%
Густаво Веласкес
0%
Фабиан Бальбуэна
0%
Брайан Охеда
0%
Маурисио
0%
Густаво Кабальеро
0%
Антонио Санабрия
0%
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Источник: «Бомбардир»