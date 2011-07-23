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Бундеслига 2026/2027
Команды
Бавария
Джонатан Та
€ 28 млн
Джонатан Та
Бавария
11 февраля 1996 (30), Гамбург
#4 | Защитник
192 см | 90 кг
Германия | Кот-д'Ивуар
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Публикации
Символическая сборная разочарований ЧМ-2026
23 июля
11
Топ-10 лучших трансферов сезона-2025/26 по версии Goal
29 мая
1
Защитник «Баварии» заявил о спорных решениях судьи в матче с «ПСЖ»
29 апреля
2
Та может не сыграть за «Баварию» на КЧМ из-за требований «Байера»
2025.06.03 15:50
«Бавария» объявила о переходе футболиста «Байера»
2025.05.29 10:15
«Бавария» согласовала второй летний трансфер
2025.05.13 16:39
8
Новый тренер «Реала» хочет подписать в клуб трех игроков
2025.04.30 15:38
5
«Реал» рассматривает трех центральных защитников
2025.03.15 00:16
1
«Бавария» отказалась от защитника «Байера»
2025.02.17 18:26
1
Фото
Самые дорогие футболисты мира с истекающим контрактом
2025.01.02 17:31
1
Стал известен первый летний трансфер «Барселоны»
2024.12.26 20:21
1
«Барселона» нацелилась на защитника «Байера»
2024.12.06 09:16
«Реал» рассматривает двух центральных защитников
2024.11.14 00:24
«Реал» интересуется защитником «Байера»
2024.11.11 21:09
Шестой европейский топ-клуб включился в борьбу за защитника «Байера» Та
2024.10.16 13:50
«Реал» и «Барселона» поспорят за защитника «Байера»
2024.10.10 00:48
«Бавария» собирается бесплатно забрать защитника «Байера»
2024.09.18 19:07
1
«Барселона» хочет бесплатно подписать двух игроков из Бундеслиги
2024.09.07 12:57
«Барселона» интересуется защитником «Байера»
2024.08.26 22:40
«Бавария» сорвала переход защитника «Байера»
2024.08.08 22:10
«Бавария» договорилась о переходе защитника «Байера»
2024.08.06 14:28
1
10 футболистов пропустят 1/8 финала Евро-2024 из-за дисквалификаций
2024.06.27 15:50
«Байер» назвал «Баварии» цену на защитника Та
2024.06.11 23:57
«Бавария» договорилась с защитником «Байера»
2024.06.06 09:47
2
Символическая сборная сезона-2023/24 в Бундеслиге
2024.05.04 08:16
«Арсенал» заинтересован в защитнике «Байера» Та
2020.02.19 23:16
Фото
«Один шанс, одна цель». «Байер» анонсировал матч с «Локомотивом»
2019.11.26 13:18
4
Та: «Байер» будет больше двигаться, чтобы не замерзнуть в Москве»
2019.11.25 19:48
1
«Тоттенхэм» хочет приобрести у «Байера» Та
2018.03.05 13:59
Защитник «Байера» – основная трансферная цель «Барселоны» в обороне
2017.11.03 21:36
1
1
2
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08:15
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02:00
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