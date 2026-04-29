Защитник «Баварии» заявил о спорных решениях судьи в матче с «ПСЖ»

Защитник «Баварии» Джонатан Та выразил несогласие с решениями арбитра Сандро Шерера в гостевом матче полуфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (4:5).

«Хоть мы и проиграли, мы показали, какая у нас команда, что способны справляться с трудностями – несмотря на спорные решения арбитра, такие как пенальти и пара мелких фолов тут и там.

В итоге это всего лишь 0:1. Мы знаем, что можем выиграть дома с разницей в два мяча. Мы уверены в себе и на следующей неделе отдадим все, чтобы выйти в финал», – сказал Та.