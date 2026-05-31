Нигматуллин объяснил, как Сафонов напугал игроков «Арсенал» во время пенальти

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова во время послематчевых пенальти с «Арсеналом».
«Смазанные пенальти игроков «Арсенала», безусловно, заслуга Сафонова. Как говорят вратари на фирменном сленге: «Отвeл глазами». Сделал всe, чтобы полевые промазали – то есть напугал», – сказал Нигматуллин.
- Сафонов выиграл Лигу чемпионов с «ПСЖ» во втором сезоне подряд.
- В ЛЧ-2025/26 он был основным голкипером в течение всего плей-офф.
- Матвей пропустил 13 голов в 11 матчах завершившегося розыгрыша главного еврокубка.
Источник: «Чемпионат»