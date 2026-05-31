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  • Нигматуллин объяснил, как Сафонов напугал игроков «Арсенал» во время пенальти

Нигматуллин объяснил, как Сафонов напугал игроков «Арсенал» во время пенальти

31 мая, 22:23
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова во время послематчевых пенальти с «Арсеналом».

«Смазанные пенальти игроков «Арсенала», безусловно, заслуга Сафонова. Как говорят вратари на фирменном сленге: «Отвeл глазами». Сделал всe, чтобы полевые промазали – то есть напугал», – сказал Нигматуллин.

  • Сафонов выиграл Лигу чемпионов с «ПСЖ» во втором сезоне подряд.
  • В ЛЧ-2025/26 он был основным голкипером в течение всего плей-офф.
  • Матвей пропустил 13 голов в 11 матчах завершившегося розыгрыша главного еврокубка.

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Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Арсенал ПСЖ Нигматуллин Руслан Сафонов Матвей
Комментарии (2)
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Hector вернулся
1780259582
Прям кашпировский
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andrei-sarap-yandex
1780391597
СГЛАЗИЛ
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