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  • Александр Тихонов – о Сафонове: «Он не за Россию, а за французов играет»

Александр Тихонов – о Сафонове: «Он не за Россию, а за французов играет»

Вчера, 11:48
18

Четырeхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о возможном присвоении вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову звания заслуженного мастера спорта.

«Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов и ему предлагают звание заслуженного мастера спорта. Но называть его главным российским спортсменом не стоит. Он не за Россию, а за французов играет. Пусть играет на здоровье, зарабатывает деньги, если мы сами платить не можем», – сказал Тихонов.

  • 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
  • Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.

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Источник: «Советский спорт»
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (18)
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Антрацитовый волхв
1780478969
Где он там французов нашёл?
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Lenin26
1780479229
Ну как бы по факту сказал,пусть получает медальку или ещё что то от Французского правительства,вот когда со сборной что то выиграет или российским клубом,тогда можно и о наших медалях думать.
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Пингвины Антарктиды/Форпо
1780479638
Комментарий скрыт модератором
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...уефан
1780479710
...главное, чтоб невнимательно читающие, не перепутали твои слова со словами Андрея Тихонова, и похер на то, что ты сказал...
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Иван Петров 1986
1780479938
Заслуженный мастер спорта России (ЗМС) — почётное спортивное звание, учреждённое 2 января 1992 года. Присваивается Министерством спорта Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной в области спорта высших достижений. А мотя за французский клуб играет - вот пускай макрон ему и дает звания.
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k611
1780480908
У него контракт с клубом. За кого он ещё должен играть, странная логика у этого биатлониста...
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VVM1964
1780482619
Матвей Сафонов - российский спортсмен (у него российское гражданство). Выступая за французский клуб он конечно не вносит никакого вклада в российский спорт, награждать наградами не стоит, но и "отрекаться" от него тоже!
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1780486082
За что ему заслуженного,если он валенок кучу голов пропускает,а выигрывают за счёт атаки.
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Krics
1780495956
"Киллер" в футболе разбирается?
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Сергей-Шипилов-vkontakte
1780515807
Он - не первый российский спортсмен, добившийся высоких результатов, выступая за иностранные клубы в различных видах спорта. Овечкин - вообще лучший бомбардир НХЛ и кубок Стэнли выиграл и чемпионом мира был, когда Россию допускали до соревнований, сравнить в футболе можно с результатами Месси. А в условиях, в которых мы сейчас находимся, конечно же никому нет шанса добиться чего-то со сборной России. В любом случае каким-либо образом, пусть не таким званием, а какое-то новое ввести, но поощрять таких спортсменов, я считаю, мы должны, потому что они поехали туда и несмотря на все трудности, как Сафонов год на лавке запасных сидел, и вдруг получив один шанс и проявил себя в лучшем качестве, сломав даже руку тогда, после травмы вернулся и показывал характер до победы в лиге чемпионов - это реально уважуха ему!
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