Александр Тихонов – о Сафонове: «Он не за Россию, а за французов играет»

Четырeхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о возможном присвоении вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову звания заслуженного мастера спорта.
«Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов и ему предлагают звание заслуженного мастера спорта. Но называть его главным российским спортсменом не стоит. Он не за Россию, а за французов играет. Пусть играет на здоровье, зарабатывает деньги, если мы сами платить не можем», – сказал Тихонов.
- 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
- Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.
Источник: «Советский спорт»