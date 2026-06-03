Александр Тихонов – о Сафонове: «Он не за Россию, а за французов играет»

Четырeхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о возможном присвоении вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову звания заслуженного мастера спорта.

«Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов и ему предлагают звание заслуженного мастера спорта. Но называть его главным российским спортсменом не стоит. Он не за Россию, а за французов играет. Пусть играет на здоровье, зарабатывает деньги, если мы сами платить не можем», – сказал Тихонов.