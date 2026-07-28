Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»

Вратарь «Пармы» Зион Сузуки может перейти в «ПСЖ», если кто-то из их нынешних вратарей французского клуба покинет команду.

Парижане связались с японцем в последние несколько часов. Он может оказаться в составе «ПСЖ» либо на постоянной основе, либо на правах аренды.

Главным кандидатом на уход из французского клуба является Люка Шевалье. «ПСЖ» может расстаться с ним в это трансферное окно, чтобы освободить место для Сузуки.

Сообщалось, что на вратаря «Пармы» также претендует «Ювентус».