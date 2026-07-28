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Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»

Сегодня, 09:39
4

Вратарь «Пармы» Зион Сузуки может перейти в «ПСЖ», если кто-то из их нынешних вратарей французского клуба покинет команду.

Парижане связались с японцем в последние несколько часов. Он может оказаться в составе «ПСЖ» либо на постоянной основе, либо на правах аренды.

Главным кандидатом на уход из французского клуба является Люка Шевалье. «ПСЖ» может расстаться с ним в это трансферное окно, чтобы освободить место для Сузуки.

Сообщалось, что на вратаря «Пармы» также претендует «Ювентус».

  • 23-летний Сузуки провел за Японию 4 матча на ЧМ-2026, пропустил 5 голов, сыграл на ноль 1 встречу.
  • Футболист, родившийся в США, провел за «Парму» в минувшем сезоне 22 игры, из которых в 6 оставил свои ворота «сухими», а в остальных ему забили 30 мячей.

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Источник: Sky Sport Italy
Франция. Лига 1 Италия. Серия А Парма ПСЖ Ювентус Шевалье Люка Сузуки Зион
Комментарии (4)
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Просто-333
1785224204
Серьезный вратарь
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Айболид
1785224278
Этому главное, чтобы перебоев с бензином не было.
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artgorizontov
1785224564
Зачем вы ведётесь на однодневные телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «серебряный прогноз сервис» МАТЧ ТВ сюжет показывал.
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BRO_football
1785227015
Ну не знаю. Вряд ли один более-менее нормальный вратарь будет согласен занять место Шевалье.
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