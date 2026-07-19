Месси потерял звание лучшего бомбардира в истории ЧМ

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе установил рекорд по количеству голов на чемпионатах мира.

В 22-м матче на ЧМ форвард забил 22-й мяч и превзошел достижение Лионеля Месси, аргентинского нападающего, который ранее удерживал лидерство в списке лучших бомбардиров турнира с 21 голом.

Мбаппе дебютировал на чемпионатах мира в 2018 году в России, где забил четыре мяча и помог сборной Франции завоевать золотые медали.

На турнире 2022 года в Катаре он отличился восемь раз, включая хет-трик в финале против Аргентины, и стал лучшим бомбардиром того розыгрыша.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Мексике и Канаде.

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