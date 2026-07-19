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Агент Головина прокомментировал возможный трансфер в «Зенит»

Вчера, 19:14

Агент Александра Головина Александр Клюев отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Монако» в «Зенит».

– Я уже много раз говорил, что к Александру есть стабильный интерес всегда. Однако у Александра действующий контракт с «Монако», поэтому его мысли заняты тем, чтобы подготовиться к следующему чемпионату.

– Вероятность ухода Головина из «Монако» летом – нулевая?

– Что касается таких вопросов, всe узнаете в официальных источниках клуба.

  • Головин в «Монако» с 2018 года.
  • В прошлом сезоне он забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 35 матчах.
  • Монегаски оценивают хавбека в 25 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Зенит Головин Александр
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