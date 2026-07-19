Агент Головина прокомментировал возможный трансфер в «Зенит»

Агент Александра Головина Александр Клюев отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Монако» в «Зенит».
– Я уже много раз говорил, что к Александру есть стабильный интерес всегда. Однако у Александра действующий контракт с «Монако», поэтому его мысли заняты тем, чтобы подготовиться к следующему чемпионату.
– Вероятность ухода Головина из «Монако» летом – нулевая?
– Что касается таких вопросов, всe узнаете в официальных источниках клуба.
- Головин в «Монако» с 2018 года.
- В прошлом сезоне он забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 35 матчах.
- Монегаски оценивают хавбека в 25 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»