Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ливерпуль» претендует на Барколя – «ПСЖ» готов продать француза за 170 миллионов

«Ливерпуль» претендует на Барколя – «ПСЖ» готов продать француза за 170 миллионов

26 июля, 17:34
1

Нападающий «ПСЖ» Брэдли Барколя может перейти в «Ливерпуль».

Английский клуб уже провел предварительные переговоры о возможном трансфере 23-летнего игрока сборной Франции. Он является одной из главных целей мерсисайдцев в летнее трансферное окно.

«ПСЖ» готов продать Барколя за 170 миллионов евро.

  • Барколя выступает за «ПСЖ» с 2023 года.
  • Его контракт с парижанами рассчитан до июня 2028 года.
  • В прошлом сезоне вингер провел 29 матчей в чемпионате Франции и забил 11 голов.

Еще по теме:
«Барселона» предложит 50 миллионов за игрока «ПСЖ» 5
«Ливерпуль» нашел замену для Салаха в «ПСЖ» 2
Топ-10 самых дорогих игроков Лиги 1 2
Источник: твиттер Бена Джейкобса
Франция. Лига 1 ПСЖ Барколя Брэдли
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1785080854
Почему бы и нет
Ответить
Главные новости
ФотоРоналду выложил фото с пятью детьми
22:20
У Дзюбы с Эмери начался конфликт в «Спартаке» из-за молочного коктейля
21:50
1
РПЛ назвала лучшего футболиста 1-го тура
21:17
5
Бубнов не захотел разбирать игру клуба РПЛ: «Я отказываюсь»
20:40
Быстров – об усилении «Спартака»: «Есть парочка хороших инвалидов»
20:26
2
Бориско прокомментировал трансфер в ЦСКА
20:18
4
Карпукас высказался о возможном уходе из «Локомотива» – его хочет подписать «Зенит»
19:47
1
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
19:31
ФотоЦСКА объявил о трансфере Бориско
19:05
16
ВидеоКукурелья набил татуировку с лицом де ла Фуэнте
18:57
4
Все новости
Все новости
Вингер «ПСЖ» согласился перейти в «Ливерпуль»
17:46
Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»
09:39
4
«Ливерпуль» рассчитывает снизить цену за игрока «ПСЖ», оцененного в 170 миллионов
09:18
1
Дембеле ответил на предложение «Аль-Хиляля»
Вчера, 23:21
Прояснился вопрос с возвращением Головина в РПЛ
Вчера, 22:55
4
ВидеоСудья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
Вчера, 22:13
10
Комментарий агента Головина насчет трансфера в «Зенит»
Вчера, 17:59
1
«Ливерпуль» претендует на Барколя – «ПСЖ» готов продать француза за 170 миллионов
26 июля
1
«ПСЖ» может заменить Шевалье другим вратарем
25 июля
Фото«Атлетико» купил полузащитника «ПСЖ» за 35 миллионов
25 июля
Украинец Забарный может покинуть «ПСЖ»
25 июля
7
Агбонлахор – о Хвиче: «Вручил бы ему «Золотой мяч», он лучше Ямаля и Кейна»
24 июля
4
Фото«Ньюкасл» подписал полузащитника «Монако» за 35,5 миллиона
24 июля
1
Агент раскрыл причину срыва трансфера Батракова в «ПСЖ»
23 июля
1
«Аль-Хиляль» нацелился на действующего обладателя «Золотого мяча»
23 июля
Кержаков определил, кто должен получить «Золотой мяч» в этом году
23 июля
3
Раскрыта причина срыва трансфера Батракова в «ПСЖ»
23 июля
16
Жена Сафонова рассказала о подготовке мужа к сезону в «ПСЖ»
23 июля
1
«Челси» согласовал трансфер Барко
23 июля
1
Стало известно, почему автор победного гола Испании на ЧМ-2026 может уйти в «ПСЖ»
23 июля
1
Шевалье намерен усадить Сафонова на лавку «ПСЖ»
20 июля
4
Кузнецов высказался о трансфере Головина в «Зенит»
20 июля
«Краснодар» близок к покупке полузащитника «Нанта»
20 июля
4
Жена Сафонова ответила, использует ли фразу «Сафонов, оплатить» в жизни
19 июля
3
Агент Головина прокомментировал возможный трансфер в «Зенит»
19 июля
Стало известно, приедет ли Сафонов в сентябре в сборную России
19 июля
1
Месси потерял звание лучшего бомбардира в истории ЧМ
19 июля
6
ВидеоСафонов провел женскую зарядку
18 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+