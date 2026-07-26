«Ливерпуль» претендует на Барколя – «ПСЖ» готов продать француза за 170 миллионов

Нападающий «ПСЖ» Брэдли Барколя может перейти в «Ливерпуль».
Английский клуб уже провел предварительные переговоры о возможном трансфере 23-летнего игрока сборной Франции. Он является одной из главных целей мерсисайдцев в летнее трансферное окно.
«ПСЖ» готов продать Барколя за 170 миллионов евро.
- Барколя выступает за «ПСЖ» с 2023 года.
- Его контракт с парижанами рассчитан до июня 2028 года.
- В прошлом сезоне вингер провел 29 матчей в чемпионате Франции и забил 11 голов.
Источник: твиттер Бена Джейкобса