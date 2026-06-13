«Барселона» предложит 50 миллионов за игрока «ПСЖ»

«Барселона» может купить еще одного вингера вслед за Энтони Гордоном.

Каталонскому клубу интересен Брэдли Барколя из «ПСЖ».

«Барса» готова заплатить за 23-летнего француза 50 миллионов евро. Ожидается, что эта сумма устроит парижан.

Барколя предложат пятилетний контракт с зарплатой 13 миллионов евро в год до вычета налогов.

Ранее на флангового нападающего претендовал «Ливерпуль».