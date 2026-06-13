Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Барселона» предложит 50 миллионов за игрока «ПСЖ»

Вчера, 11:17
5

«Барселона» может купить еще одного вингера вслед за Энтони Гордоном.

Каталонскому клубу интересен Брэдли Барколя из «ПСЖ».

«Барса» готова заплатить за 23-летнего француза 50 миллионов евро. Ожидается, что эта сумма устроит парижан.

Барколя предложат пятилетний контракт с зарплатой 13 миллионов евро в год до вычета налогов.

Ранее на флангового нападающего претендовал «Ливерпуль».

  • В прошедшем сезоне Барколя забил 13 голов и сделал 7 ассистов в 49 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.

Еще по теме:
«Будет в идеальной форме к ЧМ»: девушка Ямаля показала его на кровати в маске для лица 4
37-летний Левандовски отправился на переговоры с новым клубом
«Барселона» пригрозила «Реалу» судом
Источник: твиттер журналиста Алекса Родригеса Санчеса
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Барселона Барколя Брэдли
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1781339709
А как ПСЖ ранее, мог претендовать на своего же игрока?))) или это типо про Гордона написали? Ничего не понял..
Ответить
rapinskynet
1781341634
Просто нужно головой соображать, а не другим местом. Есть же отличный сервис. Просто в Яндексе набираем «платиновый прогноз сервис». 14-й год работают. Матч ТВ о них говорил. Гарантии на прогнозы.
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
12
ЧМ-2026. Турция на старте проиграла в Ванкувере Австралии (0:2)
08:56
4
Анчелотти прокомментировал осечку Бразилии на старте ЧМ-2026
08:13
1
ЧМ-2026. Шотландия с минимальным счетом обыграла Гаити (1:0)
06:02
1
ЧМ-2026. Бразилия не смогла победить Марокко (1:1)
03:05
9
Труп и кража на ЧМ-2026, «Спартак» работает по Малкому и другие новости
01:54
Бразилия Анчелотти пропустила от Марокко на 21-й минуте
01:29
2
Эмболо повторил достижение Дзюбы на ЧМ
00:46
2
Клопп заявил, что футбол оказался в заложниках: «ЧМ-2026 для болельщиков или рекламодателей?»
00:29
3
ФИФА уличили в том, что она издевается над футболом
00:18
10
Все новости
Все новости
Стало известно, почему бразильцы «обожают» Сафонова
Вчера, 22:43
1
«ПСЖ» договорился с обладателем «Золотого мяча»
Вчера, 12:22
1
«Барселона» предложит 50 миллионов за игрока «ПСЖ»
Вчера, 11:17
5
Погба назвал лучшего нападающего поколения
12 июня
ВидеоСафонов провалился в челлендже «Поймай палку»: «Как плохо, как тяжело, ужас»
12 июня
4
Энрике поговорил с Шевалье о будущем в «ПСЖ»
12 июня
У «ПСЖ» попросили 130 миллионов за игроков, вылетевших из АПЛ
12 июня
5
УЕФА назначил на Суперкубок с участием Сафонова арбитра из Сомали
11 июня
«ПСЖ» попробует купить вингера «Баварии», который стоит 150 миллионов
11 июня
5
Жирков ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
11 июня
11
ВидеоСафонов показал новую прическу
10 июня
22
Появился еще один претендент на Шевалье
9 июня
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
39-летний Жиру принял решение по своему будущему
8 июня
1
Мнение Фетисова о том, стоит ли присвоить Сафонову звание ЗМС
8 июня
2
«Это труд и постоянная работа»: Сафонов – о браке с популярным блогером
8 июня
1
«Бывает непросто»: жена Сафонова – о браке с Матвеем
8 июня
Дембеле предъявляет претензии Мбаппе в сборной Франции
8 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
«ПСЖ» ответил на запрос «Реала» по Витинье и Невешу
7 июня
1
Шевалье может уйти в АПЛ из-за проигранной Сафонову конкуренции
7 июня
Гурцкая определил лучшего игрока в истории Грузии
6 июня
6
В «ПСЖ» определились с основным вратарем на следующий сезон
6 июня
5
Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»
6 июня
3
Сафонова признали лучшим игроком «ПСЖ» в мае
5 июня
2
Аршавин признался, что не гордится Сафоновым: «Акинфеев лучше»
5 июня
7
ФотоВ Париже «переименовали» улицу в честь Сафонова
5 июня
4
ВидеоМакрон показал, как жмет руку Сафонову
5 июня
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 