«Барселона» предложит 50 миллионов за игрока «ПСЖ»

«Барселона» может купить еще одного вингера вслед за Энтони Гордоном.
Каталонскому клубу интересен Брэдли Барколя из «ПСЖ».
«Барса» готова заплатить за 23-летнего француза 50 миллионов евро. Ожидается, что эта сумма устроит парижан.
Барколя предложат пятилетний контракт с зарплатой 13 миллионов евро в год до вычета налогов.
Ранее на флангового нападающего претендовал «Ливерпуль».
- В прошедшем сезоне Барколя забил 13 голов и сделал 7 ассистов в 49 матчах.
- Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.