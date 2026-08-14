У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше

«ПСЖ» может расстаться с вратарем Люкой Шевалье до закрытия летнего трансферного окна.
Французский голкипер потерял место в основном составе парижского клуба. При этом сам футболист пока не рассматривает вариант с уходом.
У Шевалье есть два возможных сценария. Первый – самостоятельно запросить трансфер ради игровой практики, однако вратарь этого делать не собирается.
Второй – руководство «ПСЖ» может указать ему на необходимость покинуть команду до конца трансферного окна.
На положение Шевалье влияют возможный переход японского вратаря Зиона Сузуки и проигранная конкуренция российскому голкиперу Матвею Сафонову.
- Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года.
- Его контракт рассчитан до 2029 года.
- В прошлом сезоне российский голкипер помог парижанам выиграть Лигу чемпионов.
Источник: Foot Mercato