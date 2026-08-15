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  • Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова

Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова

15 августа, 13:45
11

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о неожиданном запрете со стороны клуба.

  • 14 августа состоялся Кубок G8.
  • Его организатором выступила футбольная академия Глушакова.
  • Команда академии «Спартака» не принимала участие в турнире.

«Не знаю, что произошло. Спросили у руководства клуба и получили отказ. Высшее руководство запретило команде участвовать в моем кубке.

Для меня это странно, когда дети не могут участвовать. Хотелось бы узнать у руководителей, с чем это связано.

У «Спартака» не так-то много воспитанников в последнее время. Может, вместо того, чтобы покупать игроков, лучше воспитать своих?

Раньше спартаковская академия была лучшей в стране. А сейчас моему любимому «Спартаку» нечем похвастаться», – заявил Глушаков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (11)
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ТяжелаяАртиллерия
1786791724
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DOCTOR PENALTY
1786791746
Всё понятно: высшее руководство запретило играть детям в Кубке Глушакова, потому что главный приз "Ящик Миллеровки". ))
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Спартач80
1786792012
Ты уже один чемпионский состав Спартака развалил, иуда...
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Rad Meat
1786795224
Отказали Академия говно,согласились бы,сказал бы,что Академия Спартака самая лучшая в России !!! Обиделся он....
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Цугундeр
1786795380
Масик хочет самогоночки..
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IVANRUS777
1786807614
Как будто спартаковская академия не сыграв в этом кубке перестанет существовать. Просто хотел свою шаражкину контору попиарить пригласив Спартак на никому неизвестный турнир с уровнем участников дворовых команд. Правильно сделали, что отказали.
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crf57
1786810733
А что вообще о себе Глушаков возомнил!? Тоже мне "звезда".Иди лучше в ростовский СКА, там БАСТА лучшие силы российского футбола собирает для борьбы с ЗЕНИТОМ !!!
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