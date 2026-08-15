Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о неожиданном запрете со стороны клуба.

14 августа состоялся Кубок G8.

Его организатором выступила футбольная академия Глушакова.

Команда академии «Спартака» не принимала участие в турнире.

«Не знаю, что произошло. Спросили у руководства клуба и получили отказ. Высшее руководство запретило команде участвовать в моем кубке.

Для меня это странно, когда дети не могут участвовать. Хотелось бы узнать у руководителей, с чем это связано.

У «Спартака» не так-то много воспитанников в последнее время. Может, вместо того, чтобы покупать игроков, лучше воспитать своих?

Раньше спартаковская академия была лучшей в стране. А сейчас моему любимому «Спартаку» нечем похвастаться», – заявил Глушаков.