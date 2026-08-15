Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»

Александр Мостовой поделился мнением о возможном трансфере вингера «Зенита» Андрея Мостового в «Краснодар».
«В последнее время мы видим, что он не играет. А он обязан играть, потому что хороший футболист.
В «Краснодар» будет здорово, но фамилия обязывает в «Спартак»! Хотя там тоже конкуренция хорошая: Маркиньос, Солари.
Но в «Краснодар» переход одобряю», – сказал Мостовой.
- В этом сезоне Мостовой провел 3 матча за «Зенит», в которых выходил на замены после 75-й минуты.
- Срок контракта игрока с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
- Андрей – воспитанник «Локомотива»
Источник: «Спорт-Экспресс»