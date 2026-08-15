Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»

Александр Мостовой поделился мнением о возможном трансфере вингера «Зенита» Андрея Мостового в «Краснодар».

«В последнее время мы видим, что он не играет. А он обязан играть, потому что хороший футболист.

В «Краснодар» будет здорово, но фамилия обязывает в «Спартак»! Хотя там тоже конкуренция хорошая: Маркиньос, Солари.

Но в «Краснодар» переход одобряю», – сказал Мостовой.