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  • Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»

Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»

15 августа, 11:53
16

Александр Мостовой поделился мнением о возможном трансфере вингера «Зенита» Андрея Мостового в «Краснодар».

«В последнее время мы видим, что он не играет. А он обязан играть, потому что хороший футболист.

В «Краснодар» будет здорово, но фамилия обязывает в «Спартак»! Хотя там тоже конкуренция хорошая: Маркиньос, Солари.

Но в «Краснодар» переход одобряю», – сказал Мостовой.

  • В этом сезоне Мостовой провел 3 матча за «Зенит», в которых выходил на замены после 75-й минуты.
  • Срок контракта игрока с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
  • Андрей – воспитанник «Локомотива»

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Спартак Мостовой Андрей Мостовой Александр
Комментарии (16)
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Andrering87
1786784424
Ля, обойдемся без твоих комментариев конченный...
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ТяжелаяАртиллерия
1786784579
Комментарий скрыт модератором
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Литейный 4 (returned)
1786785173
Вот ещё! Мостик в своем уме, что-бы свинарню поднимать с колен, а потом зашквариться. Гыгыгы
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Хулиганин
1786785188
Не, на сегодняшний день фамилия означает, что язык у обоих значительно опережает мозг.
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Острослов
1786785209
Фамилия для Спартака — Св*нов.
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evgevg13
1786787901
Если бы Спартак назывался "Мосты", то да. А так...
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Бумбраш
1786788386
Ну и зачем этот днарь в Спартаке нужен? Пусть в голубом болоте лавку полирует
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шахта Заполярная
1786790319
Понахапали дерь ма и не знают куда спихнуть, ни где нахрен не нужны
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